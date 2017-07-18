Народный артист России Денис Мацуев дал в Большом зале образовательного центра «Сириус» в Сочи концерт совместно со стипендиатами Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена».

После концерта Мацуев поделился своими впечатлениями от пребывания в центре «Сириус» и общения с его воспитанниками. Пианист отметил необычайные способности воспитанников и иной ритм жизни детей, сообщает «Газета.ру».

«Эти дети живут в другом темпоритме, они успевают все. И почитать книги, и сходить в кино и театр, и позаниматься спортом, они говорят на разных языках, владеют компьютерными технологиями, обладают уникальным чувством юмора и при этом остаются нормальными людьми», — рассказал пианист.

По его словам, это также те черты, которые подкупают в современном поколении музыкантов, успевших уже о себе заявить. Мацуев отметил, что считает для себя большой честью выступать в «Сириусе».

Программа концерта включала в себя 10 сольных выступлений. Зрители услышали как классические произведения, так и импровизации, дуэты и трио. Как сообщил музыкант, в дальнейшем планируется продолжить сотрудничество «Сириуса» с фондом «Новые имена».