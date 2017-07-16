Президент России Владимир Путин 21 июля встретится с учащимися образовательного центра «Сириус». Встречу покажут в прямом эфире на телеканале НТВ и на сайте НТВ.ru, пишет «Интерфакс».

«На встрече с президентом воспитанники центра смогут задать свои вопросы Владимиру Путину лично. Но возможность спросить президента о том, что волнует юное поколение, есть у каждого», — говорится в сообщении телеканала. Вопрос Путину можно отправить через аккаунт НТВ в социальной сети «ВКонтакте».

По инициативе российского президента фонд «Талант и успех» основал центр «Сириус». В задачу образовательного центра входит выявление и развитие талантов одаренных детей.