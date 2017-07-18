Американское внешнеполитическое ведомство допускает вероятность расширения зон перемирия, установленных на сирийской территории. При этом в Госдепартаменте уточнили, что никаких дискуссий на эту тему между Россией и США в настоящее время не проводится, передает «Федеральное агентство новостей».

Возможность скорого достижения новой договоренности по сирийскому перемирию между Москвой и Вашингтоном отказались комментировать в Кремле. «Нет, я пока никаких деталей приводить не стану», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники с американской стороны сообщали, что новая двусторонняя договоренность по зонам перемирия в Сирии может быть достигнута в августе текущего года.

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что ведется совместная работа по подготовке соглашения о втором перемирии на сирийской территории. На первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным они договорились о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.