Российские и американские эксперты встретятся в одной из европейских столиц для проведения консультаций о втором перемирии в Сирии.

Объявление о перемирии состоится в ближайшее время. Как отмечается, это произойдет до предстоящей встречи в астанинском формате, которая намечена на середину августа.

Кроме того второе перемирие может охватить новые зоны, скорее всего, Хомс и Восточную Гуту, пишет «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединенные Штаты работают над вторым перемирием в Сирии, которое охватит «очень проблематичный» регион страны.