Главы восьми крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, ФК «Открытие» и Бинбанка — подписали в понедельник открытое письмо, в котором сообщили о выходе из Ассоциации российских банков. По их словам, ассоциация перестала учитывать интересы ее членов, допускала критику политики ЦБ по отзыву у банков лицензий, а также несогласие с рядом законодательных инициатив, в том числе регуляторного разделения банков на крупные и небольшие.

Конфликт между крупнейшими банками и АРБ попал в публичную сферу в марте, когда Альфа-банк заявил о приостановлении своего членства в ассоциации из-за несогласия с тезисами ее годового доклада. Позицию Альфа-банка поддержал тогда и глава ВТБ Андрей Костин. Содержание доклада не понравилось и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая заявила, что ассоциация берет на себя роль «адвоката плохих банков».

Проблема заключается в том, что возник некий конфликт интересов. За последние 3–4 года крупные банки стали крупнее и богаче, к ним пришли клиенты мелких банков. В этой связи они заинтересованы в том, чтобы нынешняя ситуация, когда на рынке есть совершенно очевидные перекосы в конкурентной среде, сохранялась. Они имеют доступ к бюджету, привилегированное положение с точки зрения привлечения средств юридических лиц, потому что в них надежнее держать деньги и расчетные счета, чем в любом из мелких банков.

Им достаточно комфортно и удобно, чего нельзя сказать об остальных банках (исключая зарубежные). Скорость отзыва лицензий почти не снижается: она осталась примерно той же, но снизилось число банков, поэтому в абсолютных числах и кажется, что отзывов лицензий в этом году меньше. У средних и мелких банков нет такого доступа к фондированию, как у крупных. Счета юрлиц пока не страхуются, то есть малый и средний бизнес должен уходить на обслуживание в госбанки. Соответственно, у небольших банков нет и денег, а если есть, то нет клиентов. Кредитовать же население, когда его реальные доходы сокращаются, тоже достаточно неэффективно и рискованно.

Возникает некоторая безысходность: одним очень хорошо и им всё нравится, а вторым не нравится ничего, но число их сокращается как естественным путем, так и путем чистки со стороны ЦБ.

Ассоциация российских банков выступила на стороне большинства, то есть мелких и средних банков, которых эта ситуация не устраивает. И понятно почему: в АРБ один банк — один голос. Когда они в лице главы ассоциации Гарегина Тосуняна заявили об этом, то получили ответ — не мешайте нам жить и работать. В этой ситуации, как мне кажется, у всех своя правда. Только в существующей модели этот конфликт интересов приведет к тому, что крупные банки останутся, а мелкие и средние могут исчезнуть.

Вышедшие из ассоциации крупные банки написали, что могут создать новую. Ассоциация — это некая лоббистская организация, но все эти игроки самодостаточны и без нее. Зачем руководству крупного госбанка какой-то посредник для общения с властными институтами? Ему проще решить любые вопросы напрямую, чем тратить время на промежуточные звенья. Создадут или не создадут они новую ассоциацию, на рынок это никак не повлияет, потому что лоббистской силы у них по факту значительно больше, чем у любой ассоциации.

Проблема не в ассоциациях, это проблема конкурентной среды, когда банки делятся на крупные и все остальные.

Автор — директор Банковского института НИУ ВШЭ

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