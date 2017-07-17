Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что кредитная организация поддерживает идею создания новой банковской ассоциации.

«Мы не были инициаторами этого дела (выхода из АРБ — «Известия»), но мы сказали, что готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров», — заявил Герман Греф.

Ранее в понедельник несколько крупнейших банков, в число которых вошли ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и другие, одновременно сообщили о своем выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Данная меры стала следствием политики АРБ по отношению к кредитным организациям, включая деятельность ЦБ РФ по очищению банковского сектора.