Во вторник, 18 июля, погода в столичном регионе будет облачной, но теплой. Местами ожидаются кратковременные дожди. По сообщению Гидрометцентра, воздух в Москве прогреется до 20-22 градусов тепла, по области – 19-24 градуса. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

Предстоящей ночью осадков не ожидается, температура опустится до плюс 11-13 в столице и от плюс 8 до 13 – в Подмосковье. Западный ветер, также до 10 метров в секунду.

В среду днем, предположительно, слабый дождь и плюс 21-23, по области – плюс 19-24. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве до конца июля будет теплой, но не жаркой. Температура воздуха в столичном регионе не поднимется выше отметки 25 градусов.

«Что касается погоды на предстоящую неделю, то она будет достаточно неустойчивой, но температурный фон останется в климатическом русле», — пояснил представитель метеослужбы.

По его словам, до конца месяца днем воздух будет прогреваться до 19–24 градусов, ночная температура ожидается на уровне 10–15 градусов. Жара выше 25 градусов тепла не придет в столицу раньше августа.