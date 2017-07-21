Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова благодаря триумфу на Уимблдоне поднялись на третье место в парном рейтинге WTA и приблизились к завоеванию карьерного «Большого шлема». В эксклюзивном интервью «Известиям» 29-летняя Екатерина Макарова оценила масштаб успеха в Лондоне, рассказала о сотрудничестве со знаменитым российским теннисистом Николаем Давыденко и поражении в одиночном разряде от Светланы Кузнецовой.

— По значимости этот трофей отличается от двух предыдущих побед в турнирах «Большого шлема»?

— Однозначно каждый титул очень значим для нас. Приятно было победить на всех трех турнирах «Большого шлема». Но Уимблдон считается классическим турниром со своей вековой историей и традициями. Считаю правильным принципиальное решение организаторов турнира не менять экипировку участников. Все теннисисты играют в белой форме. Я рада, что мы стали частью истории этого турнира.

— По сравнению с предыдущими сезонами вы стали по-другому готовиться к соревнованиям на травяном корте?

— Да, я старалась немного поменять стиль подготовки. Перед этим сезоном я рассталась со своим тренером Евгенией Манюковой. Мне в подготовке помогали мой давний спарринг-партнер Антон Зайцев, а также Николай Давыденко. Его я попросила помочь за неделю до того, как уехала на турнир в Великобританию. Они с Зайцевым работали вместе, но Коля был главным и подсказывал мне технические и тактические моменты. Он очень титулованный игрок первой десятки ATP, поэтому любой его совет всегда очень ценен. Работать с таким мастером всегда престижно.

— Чем вас удивил Давыденко-тренер?

— Он давал мне много разных и новых упражнений, которые я раньше не делала. Было очень увлекательно тренироваться под его началом.

— Почему всё же решили сменить тренера?

— С Евгенией Александровной мы работали 10 лет. Моя карьера почти полностью прошла под ее руководством. Когда мы только начали сотрудничество, я стояла в рейтинге WTA ниже 300-го места. А при Манюковой мы добрались до первой восьмерки. Это феноменальный результат. Она сделала из меня серьезную теннисистку, и все мои успехи связаны именно с Евгенией Александровной. Но сейчас я почувствовала, что надо попробовать что-то новое и двигаться вперед. И Давыденко сыграл очень серьезную роль в нынешнем успехе.

— Последствия травмы полуторалетней давности уже не дают о себе знать?

— Нет, она, слава Богу, затихла и ведет себя хорошо (смеется). Я полноценно тренируюсь, отрабатываю подготовительные занятия в полную силу, играю тоже на 100%. Да, может быть, что-то не получается, но здоровье не мешает мне выступать на пределе своих возможностей. Если буду дальше трудиться с должной отдачей, результаты станут еще лучше.

— Какой из матчей в победном парном турнире на Уимблдоне дался сложнее всего?

— Самым сложным был четвертьфинал против австралиек Кейси Деллакуа и Эшли Барти. Там был счет 6:4 в третьем сете, и в каждой партии случался только один брейк. Думаю, эта встреча стала определяющей в женском парном разряде на Уимблдонском турнире. Ее победитель с высокой вероятностью становился чемпионом, что мы с Леной и продемонстрировали. Думаю, выиграй тот матч австралийки, они стали бы победителями турнира. Была очень тяжелая игра.

— На ваш взгляд, у вас были шансы обыграть Светлану Кузнецову во втором круге одиночного разряда на Уимблдоне?

— Шансы есть всегда. Это игра, это теннис. Я уже один раз побеждала Кузнецову на траве. Но в этот раз Света оказалась очень сильна и агрессивна, поэтому одержала победу.

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