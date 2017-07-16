Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму российским теннисисткам Елене Весниной и Екатерине Макаровой. Он поздравил их с победой в финале Уимблдона в парном разряде, сообщили в пресс-службе кабмина в воскресенье, 16 июля.

«Уимблдонский турнир стал еще одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать», — написал он.

По его словам, российские теннисистки не оставили шансов сильным соперницам, выиграв оба гейма с разгромным счетом 6:0. Глава кабмина также отметил, что их успеху радовались миллионы поклонников тенниса.

«Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать», — добавил он.