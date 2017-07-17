Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале женского парного разряда Уимблдона обыграли Монику Никулеску (Румыния) и Хаоцзин Чжань (Тайвань) со счетом 6:0, 6:0. Решающий матч продолжался всего 54 минуты. Россиянки стали второй парой в истории, выигравшей финал знаменитого английского турнира, не отдав ни одного гейма. До них это удавалось только Ширли Фрай и Дарлин Хард в 1953 году.

Веснина и Макарова выиграли свой третий турнир Большого шлема и первый Уимблдон. Теперь до карьерного Большого шлема им не хватает только победы на Australian Open. Очередной триумф российского дуэта прокомментировал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

— Они провели блестящий турнир, — рассказал «Известиям» Владимир Камельзон. — В финале они не испытали никаких трудностей. Никулеску и Чжань все свои силы оставили в полуфинале (в 1/2 финала они переиграли Ренату Ворачову (Чехия) / Макото Ниномия (Япония) со счетом 7:6, 4:6, 9:7), в то время как наши девушки равномерно распределили силы по всему турниру. Проблемы они испытали только в четвертьфинале, уступив один сет австралийкам. Я считаю, что пара Веснина/Макарова — самая сильная и стабильная пара в мире. Количество их побед в последние два–три года вызывает уважение. Я очень надеюсь, что они еще выиграют Australian Open, чтобы стать обладателями карьерного Большого шлема.

Екатерина Макарова и Елена Веснина начали играть вместе весной 2012 года во время подготовки к Олимпиаде в Лондоне. Идея формирования этого дуэта принадлежала отцу и тренеру Елены Весниной Сергею Веснину. На Олимпиаде наши девушки дошли до четвертьфинала и решили продолжить сотрудничество. В октябре 2012 года они выиграли свой первый совместный титул на престижном турнире в Пекине.

Спустя семь месяцев они взяли свой первый Большой шлем, победив на «Ролан Гаррос» — 2013. Для обеих это был первый парный титул такого уровня. Веснина на тот момент проиграла шесть финалов «шлемов» в паре и миксте, но с Макаровой серия прервалась.

В 2014 году Макарова и Веснина сыграли в финале Australian Open и турнира в Майами, но самым удачным турниром получился US Open. На нем они не только выиграли парный титул — Макарова еще и сыграла в одиночном полуфинале.

В конце 2015 и начале 2016 года наша лучшая пара не играла вместе. У Макаровой была травма, после которой она долго восстанавливалась, и в это время она была сосредоточена на одиночном разряде. Но к Олимпиаде в Рио россиянки снова объединились. Чтобы пройти отбор на турнир, им пришлось провести очень продуктивное лето — на двух первых турнирах они играли в финале (одним из этих турниров был «Ролан Гаррос»), а за несколько недель до Олимпиады выиграли титул в Монреале.

В Рио россиянки воплотили свою мечту — выиграли Олимпиаду. «Мы хотели олимпийскую медаль — особенно, конечно, золотую — с детства. Это была наша мечта — стать призерами Олимпиады», — рассказывала Макарова. А закончили прошлый сезон победой на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

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