Народную артистку России Тамару Миансарову похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили «РИА Новости» в Москонцерте.

Певица скончалась в возрасте 86 лет от тяжелой формы пневмонии. Легенда советской эстрады завоевала известность после исполнения таких песен, как «Пусть всегда будет солнце», «Черный кот», «Рыжик», «Топ-топ», «Летка-енка». Также Миансарова первой выиграла Гран-при на международном конкурсе в Сопоте с песней «Солнечный круг», сообщает сайт НТВ.Ru.