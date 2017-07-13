Тамару Миансарову похоронят 17 июля на Троекуровском кладбище
Народную артистку России Тамару Миансарову похоронят на Троекуровском кладбище 17 июля. Об этом сообщил супруг певицы Марк Фельдман.
Миансарова скончалась от тяжелой формы пневмонии 12 июля на 87-м году жизни. Завоевавшая известность после исполнения таких хитов как «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце» Миансарова была прикована к постели последние годы после операции на шейке бедра. Как сообщает «Дни.Ру», последняя операция у нее была около года назад.
Тамара Миансарова родилась на Украине в 1931 году, являлась заслуженной артисткой Украинской ССР, народной артисткой РФ, а также профессором Российской академии театрального искусства (бывшего ГИТИСа). В ее репертуаре было больше 400 всеми любимых хитов, сообщает телеканал «360».