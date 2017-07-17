ЕС в понедельник ввел санкции против Ливии, запретив продажу в эту страну надувных лодок, а также моторов для этих плавательных средств, говорится в заявлении Совета Европы по итогам заседания глав МИД.

В заявлении отмечается, что таким образом ЕС пытается ограничить наличие у ливийских мигрантов этих плавсредств, на которых они всё чаще пытаются попасть в Европу.

«Совет принял решение о запрете поставок в Ливию некоторых товаров, которые могут использоваться для нелегальной перевозки людей, в том числе надувных лодок и переносных моторов», — сказано в заявлении.

На заседании глав МИД также было принято решение продлить на год миссию ЕС по содействию подготовки ливийских пограничников в Триполи до конца 2018 года.

Кроме этого, министры также приняли решение продлить военно-морскую операцию ЕС «София», призванную контролировать миграционные потоки. Эта операция стартовала в 2015 году, в ее рамках проводятся рейды по спасению терпящих бедствие судов с мигрантами.

Отметим, что в последнее время европейские спасатели всё чаще вытаскивают мигрантов из воды близ ливийского побережья, а затем доставляют их в Европу. Это уже привело к деградации тех плавсредств, которыми пользуются мигранты в надежде, что их спасут: если в начале миграционного кризиса они пытались пересечь море на рыбацких баркасах, то сейчас в ход всё чаще идут примитивные плоты или надувные лодки.