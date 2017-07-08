Лидеры «большой двадцатки» выступили с призывом решать проблемы с миграцией и вынужденным переселением согласованно и скоординировано.

«Мы стремимся предпринять меры в отношении коренных причин перемещения. Мы призываем к согласованным глобальным усилиям и скоординированным совместным действиям, в частности, в отношении стран и сообществ, которые находятся под сильным социальным, политическим и финансовым давлением, и к сочетанию подходов на основе чрезвычайного реагирования с долгосрочными подходами», — говорится в итоговом коммюнике G20.

Лидеры G20 отдельно оговорили необходимость установления партнерских отношений с транзитными странами, а также оказанию этим странам содействия в их экономическом развитии.

Также в документе озвучен призыв повысить эффективность управления процессом миграции и оперативного реагирования на перемещение и признали необходимость разработки соответствующих инструментов и создание институциональных структур.