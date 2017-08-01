Министерство энергетики сформулировало свои предложения по поддержке нефтеперерабатывающей отрасли для правительства, сообщили «Известиям» в ведомстве. Льготы призваны удержать нефтяников от шагов по увеличению цен на бензин — «в обмен» им предоставят возможность оптимизировать затраты на его производство, пояснил «Известиям» собеседник, близкий к министерству, и подтвердил источник в отрасли. Эксперты считают, что точечные меры вроде разработки собственных «дорожных карт» для каждого из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сегодня были бы очень актуальными.

Вопрос поддержки НПЗ за последний год поднимался уже несколько раз. Однако снижение доходов нефтяников стало причиной для беспокойства, лишь когда предприятия начали испытывать проблемы с выполнением четырехсторонних соглашений о модернизации производства с Ростехнадзором, ФАС и Росстандартом. В частности, в мае 2017 года заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов говорил, что из-за снижения цен на нефть, изменений в экспортных пошлинах министерство «очень серьезно отслеживает состояние нефтеперерабатывающей отрасли и рассматривает различные меры стимулирования».

Правительство поручило разработку предложений Минэнерго и «Роснефтегазу». В Министерстве энергетики подтвердили отправку предложений в правительство, но отзыва на них в ведомстве пока не получали. Представитель «Роснефтегаза» не смог предоставить оперативный комментарий.

По словам источника «Известий», знакомого с ходом подготовки предложений, акцент в них сделан на двух направлениях: новых льготах нефтяным компаниям в связи с модернизацией заводов и создании отдельной методики по снижению расходов на работу НПЗ.

— Методика будет состоять в подготовке ряда рекомендаций, в которые войдет, к примеру, оптимизация маршрутов доставки нефти и готовой продукции с завода, — сообщил собеседник «Известий», подчеркнув также, что разработка будет применима для каждого из отечественных НПЗ.

Что касается льгот для нефтяников, то Минэнерго, по его словам, рассматривает возможность снижения перекрестного субсидирования отрасли при перевозке нефти и нефтепродуктов по железной дороге.

— Еще одним вариантом может стать заключение между НПЗ и федеральными органами исполнительной власти инвестсоглашений с отсрочкой по уплате акцизов для НПЗ, проходящих модернизацию, — добавил источник «Известий» в ведомстве.

Сейчас акциз собирают с заводов, однако косвенно он переносится и на автолюбителей, посколько его производитель закладывает в цену бензина. Он составляет порядка 60% от стоимости топлива, именно поэтому акцент в предложениях и делается на акциз, объяснил «Известиям» заместитель директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Шахназаров. Непосредственно добыча и переработка нефти занимают в цене бензина всего 20%, сказал он.

По мнению экспертов, точечные меры вроде разработки собственных «дорожных карт» для каждого из НПЗ были бы весьма актуальными. Многие из НПЗ, не успевшие вовремя модернизироваться, получили очень высокие пошлины на темные нефтепродукты, что сделало ситуацию для них отнюдь не радужной, рассказала «Известиям» эксперт энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Вполне логично, что министерство дает альтернативу налоговым предложениям и предлагает создать методику снижения расходов — такие предложения намного проще проходят ведомственный «фильтр» в виде Минфина и остальных министерств, поскольку не ставят вопрос о снижении налогового бремени, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Против предложений Минэнерго кроме Минфина, как правило, выступает и ФАС.

— Нефтяники явно несколько лукавят. Если посмотреть их отчетность, порога рентабельности никто не перешагивал, напротив, все стабильно развивается, цены на бензин выше годовой инфляции не растут, — отметил эксперт.

С другой стороны, по его словам, нефтяным компаниям было обещано не повышать акцизы, а в итоге произошли сразу две волны повышения — в январе и апреле 2016 года.

— В конечном счете через цены на бензин страдает именно потребитель, и это неправильно, — заключил он.

Напомним, только за 2016 год акцизы на бензин выросли на 71%, на дизель — примерно на 45%.