Рост розничных цен на бензин в России во втором полугодии 2017 года не превысит 1% и произойдет преимущественно в сентябре. Такие данные содержит исследование, которое специально для «Известий» провело аналитическое агентство Vygon Consulting. При этом опрошенные «Известиями» эксперты оценивают возможный рост цен на бензин в целом по году на уровне 4–7%.

Июль 2017-го ознаменовался приостановкой удорожания бензина. Последние две недели в большинстве регионов России цена топлива остается на одном уровне, а в некоторых даже отмечается ее незначительное снижение. Самый дешевый бензин Аи-92 и Аи-95 на сегодняшний день в Сибирском федеральном округе стоит 36,71 и 38,88 рубля за литр соответственно. За ним идет Уральский федеральный округ — 36,86 и 39,36 рубля за литр соответственно. Об этом «Известиям» сообщили представители сервиса MultiGo, объединяющего информацию по 24 тыс. АЗС в России.

— Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%. Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен — он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года, — сообщили «Известиям» в Vygon Consulting.

По подсчетам агентства, в денежном выражении рост розничной цены на 1% составит примерно 37 копеек. Небольшое дополнительное подорожание возможно в августе-сентябре, когда происходит сезонный всплеск потребления, добавили в Vygon Consulting. Средняя цена топлива в прошлом году составляла 34,3 рубля за литр.

— Если опираться на текущее состояние рынка, статистику за последние пять лет и отсутствие роста оптовых цен, то подобная динамика изменения цены сохранится на текущем уровне, — сказал «Известиям» генеральный директор компании MultiGo Владимир Коротков.

На рост цен на бензин в России оказывают влияние мировые цены. Однако связь эта чаще не прямая, а обратная, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

— При падении выручки на внешних рынках отрасль зачастую пытается компенсировать это за счет внутреннего рынка. При этом давайте будем помнить, что выручка от продажи бензина находится и в сфере интересов государства, которое получает существенный доход через акцизы и влияет на ценообразование, — сказал «Известиям» эксперт.

Рост цен на бензин к концу года на 8,5% при инфляции в 4% Валерий Полховский назвал «слегка пессимистичной цифрой».

— Какая-то корректировка стоимости бензина произойдет, но ближе к уровню инфляции. Скорее всего, в диапазоне 4–6%, — отметил аналитик.

В условиях, когда за рубежом бензин заметно дешевле, обосновать рост его стоимости в России достаточно сложно, подчеркнул, в свою очередь, аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

— Я полагаю, что рост цен на бензин в России хоть и определяется спросом и предложением, но сейчас выглядит достаточно странным. Текущая стоимость высокооктанового бензина в Европе составляет $526 за тонну, или в пересчете на рубли чуть больше 31 тыс. рублей, — привел пример эксперт.

При этом, по его данным, оптовая цена премиум-бензина Аи-95 в России заметно выше и составляет около 36 тыс. рублей за тонну. На бирже котировки еще выше — в ряде регионов они превышают 43 тыс. рублей за тонну.

— Возможно, оценку сложившейся ситуации сможет дать Федеральная антимонопольная служба (ФАС), — подчеркнул аналитик.

За последние две недели цены на бензин и дизельное топливо не выросли в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Оренбургской, Кемеровской, Брянской, Костромской и Магаданской областях, а также в Башкортостане, Удмуртии, Чувашии и на Камчатке. Незначительное снижение средних цен на все виды бензина и дизельное топливо отмечены в Москве, а также в Пензенской и Тамбовской областях.