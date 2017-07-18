Российские археологи нашли в Керчи уникальные древние артефакты – различные спортивные снаряды и другие предметы, а также скелет подростка-атлета 12 лет. Таковы результаты экспедиции Института археологии РАН, которая впервые за 120 лет провела детальное исследование столь крупного (7-8 метров в высоту) кургана. Уникальный по технике возведения курган «Госпитальный» попал в зону строительства трассы «Таврида», ведущей к Крымскому мосту. И именно это дало возможность изучить его тщательно. Обычно на такие масштабные раскопки сложно получить финансирование.

Ученые сделали целый ряд находок, относящихся к IV веку до нашей эры — времени расцвета древнегреческого Боспорского царства. Среди них: скелет подростка 12 лет и различные спортивные снаряды древности. Сохранились фрагменты греческой архитектуры и рисунки на стенах. Но главную ценность имеют даже не отдельные находки, а то, что впервые за 120 лет ученые смогли исследовать такой крупный объект в Крыму, рассказали «Известиям» руководители экспедиции, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Внуков и научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии того же института Ирина Рукавишникова.

— Судить о значении экспедиции для науки пока преждевременно. Для того, чтобы обработать и описать все находки, понадобится не менее двух лет, — уточняет Внуков. – Сегодня мы имеем абсолютно другие методики раскопок, чем 100-120 лет назад. Например, тогда курганы не исследовались целиком, «на снос», а раскапывались только центральные погребения.

Поэтому лишь сейчас у исследователей есть «полная картина». Также Сергей Внуков рассказал о прежде неизвестной ему технике возведения кургана, с которой он столкнулся в Керчи.

— Основной склеп и курган вокруг возводились одновременно. То есть, выкладывался ряд камней, тут же подсыпалась земляная насыпь, потом следующий слой камней, и снова насыпь. Из-за этого не было необходимости в строительных лесах, это интересная информация для изучения, — пояснил он.

Самыми древними находками оказались два каменных ящика, перекрытые плитами. Один полностью разграбили еще в древности, в другом сохранились останки 12-летнего молодого атлета. Рядом лежали не менее десятка сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях, а также серповидный скребок для очистки тела от масла, пота и грязи и полторы сотни игральных костей.

По соседству с атлетом обнаружились более поздние жертвенники, кострища и ямы с остатками тризн в память об умерших. Наконец, был исследован большой античный склеп с 20-метровым коридором, ведущим в прямоугольную погребальную камеру. Здесь, несмотря на разграбления, сохранились отдельные архитектурные детали: фрагменты фриза, гипсовые украшения, а также рисунки на стенах с изображением батальных сцен и кораблей. Была найдена и керамическая посуда, в частности, обломки краснофигурных кувшинов.

Также Рукавишникова прокомментировала обнаружение следов грабительских «вылазок».

— Люди на протяжении веков интересовались захоронениями, стремились поживиться на них. Но с расширением использования металлодекторов в конце XX века, когда они стал общедоступны, проблема стала наиболее серьезной, — рассказала она.

В древности разграбления, в основном, приходились на переломные годы, когда на той или иной территории практически полностью менялся состав населения, вера, погребальный обряд. В более спокойные времена в склепе, к примеру, мог заночевать пастух. В конце XVIII века, когда Крым вошел в состав России, курганы подвергались разграблениям со стороны казаков. В советский период были единичные случаи, когда «рабочий мог поковыряться и забрать себе что-нибудь».

Раскопки «Госпитального» завершились. Осталось лишь заново его насыпать – таковы требования. Полноценная музеефикация того или иного кургана связана с очень большими технологическими, финансовыми сложностями. А пока «Госпитальный» еще не закопан, жители Керчи имеют возможность посмотреть на него со стороны. Новую насыпь сверху сделают до конца лета. Большинство находок уже сейчас начинает передаваться в Восточно-Крымский историко-культурный заповедник.

На полуострове остается еще много курганов, в том числе, и тех, что больше «Госпитального». Большинство из них были разграблены, но это не мешает их исследовать и делать интересные находки. По словам Ирины Рукавишниковой, их так много, что подсчитать количество даже в одной Керчи вряд ли кто-то возьмется. А крупные раскопки реальны лишь тогда, когда объект попадает в зону не менее крупного современного строительства.