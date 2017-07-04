Во время раскопок на Соборной площади в Старой Руссе под Великим Новгородом археологам удалось обнаружить древнюю свистульку интересной формы. Она напоминает динозавра.

Как сообщается на странице Старорусской археологической экспедиции в социальной сети, свистулька была найдена на участке, где зафиксированы слои XVII–XVIII веков. Она хорошо сохранилась, однако часть морды отколота. У диковинного животного длинная шея с ошейником и коротенькие ножки.

В интернете находка археологов уже вызвала широкое обсуждение. Есть предположения, что это птица, хотя у птицы не бывает четырех ног. Некоторые уверены, что это фигура ластоногого или горлицы. Есть также мнение, что ученым удалось обнаружить древнейшего Ждуна, передает ИА FlashNord.