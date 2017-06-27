Ученый совет Института археологии Российской академии наук (РАН) признал Керчь самым древним городом РФ после обсуждения доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова.

Установлено, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610–590 годы до н.э. Дату планируется официально зафиксировать, пишет ИА «Крыминформ». Керчь является столицей первого на территории страны государства — Боспорского царства. Ранее самым древним городом страны считался дагестанский Дербент, которому в сентябре 2017 года исполнится 2002 года.

Нынешняя территория города Керчи была заселена еще в доисторические времена. Первые находки среднего палеолита обнаружены у основания мыса Камыш-Бурун, на котором расположено античное городище Нимфей, и вблизи Тобечикского озера. На Эспланадной улице в Керчи были найдены зубы мамонта. Возраст находок 100–40 тыс. лет.