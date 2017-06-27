Ученые РАН признали Керчь самым древним городом России
Ученый совет Института археологии Российской академии наук (РАН) признал Керчь самым древним городом РФ после обсуждения доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова.
Установлено, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610–590 годы до н.э. Дату планируется официально зафиксировать, пишет ИА «Крыминформ». Керчь является столицей первого на территории страны государства — Боспорского царства. Ранее самым древним городом страны считался дагестанский Дербент, которому в сентябре 2017 года исполнится 2002 года.
Нынешняя территория города Керчи была заселена еще в доисторические времена. Первые находки среднего палеолита обнаружены у основания мыса Камыш-Бурун, на котором расположено античное городище Нимфей, и вблизи Тобечикского озера. На Эспланадной улице в Керчи были найдены зубы мамонта. Возраст находок 100–40 тыс. лет.