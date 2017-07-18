История в датах: 18 июля
18 июля 47 лет исполняется российскому политическому деятелю, министру культуры РФ Владимиру Мединскому
18 июля 1927 года в СССР было учреждено Положение о государственном пожарном надзоре — этим документом впервые были узаконены функции государственного пожарного надзора и положено начало развитию противопожарной службы
18 июля 1898 года Пьер и Мария Кюри представили в Парижской академии наук доклад об открытии нового химического элемента — полония, второго после урана, обладающего радиоактивностью
18 июля 85 лет исполнилось бы известному советскому и российскому поэту Евгению Евтушенко. Представитель поколения шестидесятников, в 1963 году он выдвигался на Нобелевскую премию по литературе за поэму «Бабий Яр». Евгений Евтушенко скончался 11 апреля 2017 года
18 июля 1968 года была образована компания Intel, занимающаяся производством устройств и компьютерных компонентов. На тот момент бизнес-план компании занимал всего лишь одну страницу, но благодаря ему создателям удалось привлечь стартовый кредит в $2,5 млн