18 июля 85 лет исполнилось бы известному советскому и российскому поэту Евгению Евтушенко. Представитель поколения шестидесятников, в 1963 году он выдвигался на Нобелевскую премию по литературе за поэму «Бабий Яр». Евгений Евтушенко скончался 11 апреля 2017 года