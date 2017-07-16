16 июля отмечает свое 85-летие легендарный советский фигурист Олег Протопопов. Вместе с Людмилой Белоусовой они придумали и первыми в мире использовали многие элементы, которые затем вошли в обязательную соревновательную программу фигуристов мира. На фото: Олег Протопопов и Людмила Белоусова на чемпионате мира по фигурному катанию в 1969 году