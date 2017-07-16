История в датах: 16 июля
16 июля 1945 года состоялось первое в истории испытание ядерной бомбы — взрыв был осуществлен США в пустыне под Аламогордо, штат Нью-Мексико
16 июля отмечает свое 85-летие легендарный советский фигурист Олег Протопопов. Вместе с Людмилой Белоусовой они придумали и первыми в мире использовали многие элементы, которые затем вошли в обязательную соревновательную программу фигуристов мира. На фото: Олег Протопопов и Людмила Белоусова на чемпионате мира по фигурному катанию в 1969 году
16 июля 1992 года Верховный совет РФ принял постановление «О реабилитации казачества», отменивший, в частности, все незаконные акты, принятые с 1918 года. Именно тогда в России началась так называемая политика расказачивания, сопровождавшаяся репрессиями в отношении казаков. На фото: парад казачьих отрядов в Новочеркасске в 2005 году
16 июля 1909 года был основан автомобильный концерн Audi, а первый автомобиль марки был выпущен через год — в 1910-м. Название концерна является переведенным на латинский названием поглощенной ею фирмы «Хорьх», что в переводе с немецкого означает «слушать». На фото: автомобиль Audi-Sport 1936 года