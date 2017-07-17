Кремль не имеет подтверждений ликвидации лидера ИГ («Исламское государство», террористическое движение запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, информация поступает противоречивая, она проверяется нашими соответствующими службами», — сказал представитель Кремля.

О ликвидации аль-Багдади в июне сообщили иранские журналисты. Они опубликовали фотографии, которые должны были подтвердить гибель лидера запрещенного ИГ. Ранее о ликвидации террориста заявляло российское Минобороны. По данным ведомства, аль-Багдади вместе с 300 сторонниками был уничтожен ударом российской авиации в конце мая.

Информацию российских военных не подтвердили их коллеги из Пентагона, отметив, что ранее несколько сообщений об уничтожении лидера боевиков были признаны ложными. В то же время американские власти заявили, что приветствовали бы вести о его гибели.