Иранское информационное агентство FARS сообщило о косвенном подтверждении смерти главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.) Абу Бакра аль-Багдади. Агентство основывается на поведении друга и помощника аль-Багдади во время пятничного намаза (молитвы).

В сообщении FARS отмечается, что Абу Катибех во время намаза, совершаемого в городе Талль-Афар в 50 км от Мосула, постоянно сбивался и даже плакал, когда заходила речь о главаре ИГ. В одном особенно эмоциональном моменте он на некоторое время замолчал, после чего стал цитировать Коран с ошибками, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее уничтожение аль-Багдади подтвердил аятолла Хомейни.