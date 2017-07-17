Мосгорсуд отказался освободить бывшего заместителя главы Курской области Василия Зубкова, обвиняемого во взяточничестве, отклонив жалобу его адвоката, который настаивал на изменении меры пресечения.

«Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», –- сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый останется под стражей до 4 августа.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту получения Зубковым крупной взятки от предпринимателя.