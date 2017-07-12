Мосгорсуд признал законным арест оформленного на ряд компаний недвижимого имущества Татьяны Маркеловой, которая, по данным СМИ, является мачехой обвиняемого в получении взятки экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Басманный суд ранее наложил обеспечительный арест на имущество шести организаций. Всего было арестовано 116 объектов недвижимости, принадлежащих этим компаниям, на сумму около 550 млн рублей.

Напомним, 20 апреля Басманный суд арестовал 23 объекта недвижимости Леонида Маркелова и его бывшей супруги на сумму 350 млн рублей. Таким образом, общая сумма всего арестованного имущества бывшего главы Марий Эл составляет около 1 млрд рублей.

Леонида Маркелова подозревают в получении взятки в 235 млн рублей. Он был задержан в середине апреля 2017 года.