Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника скорой помощи в Люберецком районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, вечером 14 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову к жительнице деревни Марусино Люберецкого района. В ходе оказания медицинской помощи пациентка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла не менее четырех ударов руками по лицу и в область груди сотруднице скорой помощи. До этого между фельдшером и пациенткой произошел словесный конфликт на почве несогласия с поставленным диагнозом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.