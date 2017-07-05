Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку появившихся в СМИ сообщений о том, что несколько человек избили приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи из-за того, что тот якобы медленно оказывал помощь их другу.

«1 июля 2017 года в утреннее время к мужчине, которому стало внезапно плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Друзьям больного показалось, что медработник слишком медленно выполняет необходимые манипуляции, и они нанесли ему несколько ударов», — говорится в пресс-релизе регионального главка СК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.