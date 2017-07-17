Трое из шести человек, проходящих по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай», объявлены в розыск, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Им предъявлено заочное обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации», — сказал источник, не уточнив, находятся ли фигуранты дела в международном розыске или только федеральном.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», прославилась тем, что публиковала документы для внутреннего пользования по внутренней политике РФ, а также личную почтовую переписку, принадлежащую высокопоставленным чиновникам.

Лефортовский суд Москвы в ноябре прошлого года санкционировал арест предполагаемого лидера хакерской группы Владимира Аникеева и его двух возможных сообщников — Константина Филинова и Александра Теплякова.

В начале июля 2017 года Аникеев был приговорен Мосгорсудом к двум годам колонии.