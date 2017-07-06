Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к цифровой информации, к 2 годам колонии общего режима.

«Суд постановил признать Аникеева виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима», — заявил судья.

Аникееву было предъявлено обвинение во взломе электронной почты шести человек. По данным следствия, лидер хакерской группы виновен в получении несанкционированного доступа к ящикам Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, и Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ). Также Аникеев взломал почтовые аккаунты Тимура Прокопенко из администрации президента и помощника президента Андрея Белоусова.

Прокуратура требовала для Аникеева 2,5 года колонии. Срок наказания в итоге был снижен из-за признания подсудимым своей вины и рассмотрения дела в особом порядке.

Аникеев в ходе заседания суда вел себя спокойно, но на вопросы журналистов не отвечал.