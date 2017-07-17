Президент России Владимир Путин подписал указ о включении федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Охрана» Росгвардии в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Об этом сообщается на портале официальной правовой информации.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года №1009, изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «517 «Охрана» Росгвардии, г. Москва», –– говорится в документе.

Напомним, в 2016 году ФГУП «Охрана» было передано в распоряжение Росгвардии в связи с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии. ФГУП «Охрана» образовалось в 2005 году, имеет 80 подразделений по всей России и обеспечивает безопасность сотен тысяч объектов.