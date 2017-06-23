Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, сегодня вечером — около 19.00 — неожиданно начал нападать на прохожих, которые попадались ему на пути в Останкинском парке (в Северо-Восточном административном округе Москвы).

Рядом оказался патруль вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, и его сотрудники оперативно разоружили и задержали нападавшего.

Правоохранители остановили злоумышленника, когда он — по-прежнему с ножом в руке — гнался за женщиной и ее малолетним ребенком, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка Росгвардии. До поимки мужчина успел нанести ножевые ранения двум прохожим.

Раненых госпитализировали, а задержанного доставили на допрос. В настоящее время с ним работает следственно-оперативная группа.