Общий объем цифровой экономики России вырос с 2011 по 2015 годы на 59% и увеличивается почти в 9 раз быстрее, чем ВВП страны. Об этом сообщается в докладе международной консалтинговой компании McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность.

При этом цифровые расходы домохозяйств составляют только 2,6% ВВП России, в то время как в странах-лидерах не менее 3,6%.

По данным аналитиков, Россия занимает первое место в Европе по количеству интернет-пользователей, а в мире по этому показателю на шестом месте.

По доступности услуг сотовой связи РФ поставили на второе место в мире, а по доступности широкополосного интернета — на десятое.

Также отмечается, что за последние три года число смартфонов у россиян увеличилось в два раза, а это больше чем в Индии, Бразилии и странах Восточной Европы. При этом тарифы на интернет в России ниже на 44%, по сравнению с западной Европой, а средняя скорость доступа выше, чем в странах БРИКС, Ближнего Востока, Италии и Франции и составляет 12 Мбит/c.

Ранее президент России Владимир Путин предложил переориентировать экономику страны на цифровую модель, после чего Минкомсвязи разработало проект программы «Цифровая экономика». По расчетам министерства, ежегодно до 2025 года расходы программы составят около 100 млрд руб.