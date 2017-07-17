Ограничения на поставку титана из России в Европу негативно отразятся на зарубежном авиастроении. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов в интервью «Российской газете».

Кладов объяснил это тем, что западные концерны импортируют сырье и титановые изделия преимущественно из РФ, именно поэтому, «когда тема санкций только начинала озвучиваться», американские авиационные компании «занервничали».

«На Западе понимают, если они заблокируют всё сотрудничество с Россией, хуже станет в большей степени им, а не нам», — сказал Кладов, добавив, что Россия подобных санкций так и не ввела.

В качестве примера Кладов привел корпорации Boeing и Airbus, которым, по данным директора «Ростеха», Россия поставляет около 40% и 60% титана соответственно.

«У нас с американским Boeing создано совместное предприятие. Находится оно на Урале, в Верхней Салде, где выпускается продукция по совершенно уникальным технологиям. За океан мы поставляем не титановые заготовки, а готовые изделия. И ноу-хау принадлежит российской стороне», — отметил Кладов.