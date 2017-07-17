Адвокат Владимир Макеев, который представляет интересы россиянина Евгения Никулина, задержанного по запросу американских спецслужб в Чехии по обвинению в хакерских атаках, направил письмо президенту США Дональду Трампу.

В письме говорится о незаконных попытках спецслужб США добиться от Никулина лжесвидетельства о его вмешательстве в ход американской предвыборной кампании. Еще одно письмо с просьбой проинформировать МИД Чехии о нарушении прав россиянина было направлено главе МИД России Сергею Лаврову.

В октябре 2016 года Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР. Его обвиняют в причастности к хакерским атакам на сайты ряда крупных американских компаний в 2012 году. Никулин утверждает, что от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США. Запрос на выдачу «хакера» направила и Россия. Его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году.

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Адвокат «российского хакера» написал Трампу