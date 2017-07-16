В Киеве во время пикета против открытия магазина российского производителя Gloria Jeans произошла потасовка между активистами и охранниками. Об этом сообщил один из организаторов акции, член движения «Отпор» Павел Островский на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Островского, конфликт был спровоцирован охранниками магазина. При этом сотрудники, в свою очередь, обвинили активистов в избиении. После вызова полиции члены движения были отпущены.

На видео, размещенном в интернете, видно, что драка была спровоцирована именно участником акции, одетым в камуфляжную форму. Инцидент произошел в торговом центре Skymall в Киеве.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями «Gloria Jeans ЛНР» и «Сделано в ЛНР», призывая людей «не финансировать российский бюджет».

В СБУ сообщили о намерении проверить законность работы производителя одежды Gloria Jeans на Украине, а также подчеркнули, что главная фабрика бренда находится в Луганске.