Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на данный момент не видит себя на посту президента страны, поэтому в предстоящих выборах участвовать не будет. Об этом рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я больше чувствую себя в исполнительной власти», — объяснил Гройсман отказ выдвигать собственную кандидатуру на данный пост.

Глава правительства уточнил, что и президентские и парламентские выборы состоятся на Украине в 2019 году.

«Выборы как президентские, так и парламентские должны состояться вовремя, это через два года», — сказал премьер-министр.