В трех районах Ярославской области нарушено электроснабжение из-за прошедшей грозы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по области.

Уточняется, что повреждение линий электропередач, а также отключение распределительных подстанций произошло в Тутаевском, Некрасовском и Ярославском районах. В итоге без электроэнергии остались 670 домов, что в общей сложности составляет до 3,6 тыс. человек.

Ранее ГУ МЧС по Ярославской области предупреждало об ухудшении погодных условий в регионе: ожидались ливневые дожди, местами с градом. Порывы ветра достигали 17 м/с.