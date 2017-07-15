Спасатели распространили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве, в ближайшие часы ветер усилится до 23 м/с, что угрожает аварийными ситуациями и падениями деревьев.

По данным столичного главка МЧС, сильный дождь, гроза, сопровождаемая градом и шквалистым ветром, сохранятся с вечера субботы до утра воскресенья, 16 июля. Спасатели обращают внимание, что скорость ветра будет достигать 18–23 м/с. При таких погодных условиях возможно возникновение аварийных ситуаций на дорогах, повреждения ЛЭП, падение деревьев и других происшествий.