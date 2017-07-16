«Битва тысячи мечей»: схватка русичей и викингов
На фестивале приняли участие свыше 1000 реконструкторов
Участники фестиваля сражаются на мечах
Военно-исторические реконструкции начали приобретать популярность в советское время на рубеже 1970–1980-х годов
Центральным событием фестиваля стала битва викингов и русичей
На фестивале проходили также конные игры и состязания дружин на лодках
На территории «Коломенского» были построены лагери русичей и викингов
Гости фестиваля наблюдали за изготовлением средневекового оружия, плетением кольчуг, строительством осадных орудий и другими этапами подготовки к сражению
Были на фестивале и более миролюбивые развлечения. Для детей организаторы построили специальные площадки, вокруг играла живая музыка и воспроизводились сценки из бытовой жизни Древней Руси
На фестивале сражались не только мужчины, но и женщины. Для последних наградой становилось сердце молодого человека