Прыжок в неизвестность: турнир по клифф-дайвингу в Португалии
История клифф-дайвинга уходит корнями в 1770 год. Король племени Мауи устраивал воинское испытание для своих солдат: прыгая со скалы в воду, они показывали свои отвагу и преданность
В 1996 году в Швейцарии была создана международная федерация, которая объединила любителей этого вида спорта. С 1997-го турнир по клифф-дайвингу стал ежегодным
Мексиканка Адриана Хименес прыгает с 21-метровой платформы
Полет со скалы в воду длится 2,5–3 секунды. За это время профессиональный спортсмен успевает сделать до восьми фигур
Колумбиец Орландо Дуке после прыжка в воду
Американец Дэвид Колтури выполняет акробатический трюк
Болгарин Тодор Спасов прыгает с высоты 27 м
Мужчины, как правило, прыгают с высоты 23–28 м, а женщины — с высоты 20–23 м
Во время прыжка они развивают скорость до 100 км/ч