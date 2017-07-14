День взятия Бастилии во Франции
Празднование началось с военного парада, который прошел в Париже на Елисейских полях
Возглавил парад президент Франции Эммануэль Макрон
В параде приняли участие свыше 200 единиц военной техники, а также авиация
Эммануэль Макрон и начальник штаба вооруженных сил Франции Пьер де Виллье приветствуют участников парада с военного автомобиля
Американская авиация принимает участие в мероприятии
От Триумфальной арки к площади Согласия проследовали более 3,5 тыс. человек - военнослужащих, курсантов, кавалеристов Республиканской гвардии
Боевой вертолет французской армии пролетает на фоне Эйфелевой башни. В общей сложности в параде приняли участие 29 французских военных вертолетов моделей Tigre, Caiman, Gougar, Gazelle, Puma
Парад на земле по традиции завершил французский Иностранный легион, личный состав которого насчитывает более 7800 военных из разных стран
Вечером на Марсовом поле в Париже пройдет концерт Национального оркестра Франции под управлением российского дирижера Валерия Гергиева. Праздничные торжества завершатся традиционным фейерверком.