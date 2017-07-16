Автобус с детским танцевальным ансамблем из Грузии попал в ДТП в Турции. Как сообщает в воскресенье тбилисская телекомпания «Имеди», авария произошла около города Гиресун на северо-востоке страны.

В результате аварии пострадали почти все пассажиры, однако серьезных травм никто не получил. Их всех разместили в местных больницах. В салоне автобуса, помимо детей, находись родители и хореографы.

Сообщается, что автобус в результате аварии перевернулся на трассе.