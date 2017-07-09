В Курской области неподалеку от деревни Духовец произошло столкновение двух иномарок, BMW и Hyundai Solaris. В результате происшествия легковой автомобиль корейской марки выбросило на обочину и перевернуло на крышу.

Как стало известно, в дорожно-транспортом происшествии пострадали пассажиры Solaris, женщина и ребенок.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили ребенка в реанимацию. У пострадавшей зафиксированы сильные ушибы лица.