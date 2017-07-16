Ученые из Вашингтонского университета изобрели инструмент под названием энцефалофон, основанный на нейрокомпьютерном интерфейсе. Об этом пишет журнал The Frontiers in Human Neuroscience.

Известно, что разработка умеет принимать сигналы от мозга и преобразовывать их в ноты. В испытаниях изобретения принимали участие 15 здоровых людей. Участники надевали специальную шапочку для проведения электроэнцефалографии, которая регистрировала электрическую активность мозга. Сам инструмент получал два вида сигналов: когда человек закрывал глаза и когда думал о движении. Таким образом синтезатор воспроизводил ноты, полученные из зарегистрированных сигналов. Отмечается, что все участники исследования смогли «поиграть» на инструменте даже без предварительного обучения.

Создатели намерены совершенствовать энцефалофон, так как пока разработка лучше справляется именно с сигналами зрительной коры, чем с мыслями о движении. Также планируется добавить больше звуков в память устройства.

В конце 2017 года ученые проведут испытания с участием инвалидов. Изобретение подарит людям с двигательными нарушениями возможность играть на музыкальном инструменте.