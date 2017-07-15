В Демократической Республике Конго (ДРК) повстанцы похитили американского журналиста и 11 охранников Института охраны природы Конго, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во время нападения мятежников на контрольно-пропускной пункт неподалеку от природного заповедника в провинции Итури.

По данным агентства, атаку осуществила группировка «Май-Май Симба» в 40 км от города Мамбаса.

Сообщается, что во время нападения двое граждан Великобритании и еще пять охранников успели укрыться. Центр изучения мира и защиты прав человека призвал вооруженные силы страны скорее начать поиски похищенных.

По данным агентства, похищения людей с целью выкупа часто происходят в ДРК.