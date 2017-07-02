Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) завершилась, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это заявление было сделано по прошествии 42 дней (два инкубационных периода по 21 дню) после того, как анализы вторично дали негативный результат на наличие болезни у последнего заразившегося Эболой пациента в провинции Нижнее Уэле», — говорится в сообщении ВОЗ.

При этом в организации отметили, что усиленное наблюдение за эпидемиологической ситуацией продолжится.

Новый генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, вступивший в должность 1 июля, отметил вклад властей ДРК и принятые ими меры по борьбе с вирусом.

«Эпидемия завершилась, и ДРК вновь доказала миру, что мы можем контролировать смертоносный вирус Эбола, если реагируем на ранней стадии, в скоординированной и эффективной манере», — заявил Гебрейесус.

В результате эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах заразились более 28,6 тыс. человек. При этом умерли от болезни более 11,3 тыс. Наибольшая смертность наблюдалась в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.