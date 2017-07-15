Вашингтон не считает нужным менять место локации крупнейшей базы ВВС США, которая находится в Катаре. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Шеф Пентагона отметил, что несмотря на имеющиеся противоречия между Дохой и «арабской четверкой», «никакого воздействия» на операции США в регионе не было, а значит нет повода искать альтернативное место размещения. Военно-воздушная база Аль-Удейд «продолжает функционировать круглосуточно, припасы доставляются».

«Это не означает, что мы не хотим видеть дело решенным и урегулированным всеми как можно скорее. Чтобы все работали против финансирования терроризма, не только Катар, все», - добавил руководитель ведомства.

На данный момент авиабаза Аль-Удейд используется США и ее союзницами для проведения в Ираке и Сирии операций против группировки «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ). На объекте могут размещаться 120 самолетов, сейчас там находятся около 11 тыс. американских военнослужащих.