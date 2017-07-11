Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет не снимут принятые ранее ограничительные меры в отношении Катара до тех пор, пока Доха не выполнит все выдвинутые ранее требования. Об этом сказано в совместном заявлении четырех стран, которое размещено на портале «Аль-Йоум».

«Существующие меры четырех стран будут продолжаться, пока катарские власти не возьмут на себя обязательство о выполнении справедливых требований по противостоянию терроризму и достижению стабильности и безопасности в регионе в полной мере», — говорится в тексте документа.

Ранее арабская четверка, к которой присоединился ряд других государств, разорвала дипломатические отношения с Катаром и обвинила Доху в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств. Кувейт решил выступать посредником в урегулировании конфликта. Позднее страны ввели экономические санкции и выдвинули Катару ультиматум из 13 положений, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы на территории Катара, прекращение финансирования и прочей поддержки террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела других арабских стран, закрытие телевизионной сети «Аль-Джазира». Выполнение данных пунктов являлось обязательный условием для нормализации отношений. Власти Катара обвинения отрицают и считают требования невыполнимыми.