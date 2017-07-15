По итогам встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по Сирии участники отметили прогресс в вопросе сирийской проблемы. Об этом рассказал зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Он отметил, что консультации прошли в «конструктивной атмосфере».

«Все признали, что вокруг сирийской проблемы формируется и активизируется позитивная атмосфера, рабочая инфраструктура. В этой связи высоко отмечалась роль процесса в Астане, роль договоренностей между РФ, США и Иорданией и важность переговоров в Женеве», — сказал Сафронков.

Дипломат подчеркнул, что все это оказывает позитивное влияние на ситуацию в Сирии и на возможность прекращения боевых действий в стране.

Также Сарфонков отметил, что спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, выступавший на встрече СБ по видеосвязи из Женевы, «абсолютно правильно видит ситуацию».

«Он сказал, что приоритет в Сирии — это борьба с терроризмом. Когда успехи на этом фронте будут достигнуты, разумеется, откроется перспектива для продвижения в решении других вопросов», — отметил Сафронков.

Он добавил, что Дамаск и оппозиция начали находить общий язык и наконец-то «завязался диалог между сирийскими сторонами».