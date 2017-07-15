Спецпосланник ООН по Сирийской Арабской Республике (САР) Стаффан де Мистура выразил надежду на прямые переговоры между Дамаском и сирийской оппозицией. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, на предстоящей встрече в Женеве стороны должны обсудить вопросы по существу.

«Мы проведем новый раунд в начале сентября. Сторонам необходимо содержательно подготовиться по четырем «корзинам» (конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом. — Ред.). Сложился такой момент, помогающий нашей работе, который может подтолкнуть все стороны в конечном итоге сесть в одной комнате и начать переговоры по существу», –– сказал де Мистура.

При этом он отметил, что оппозиционные стороны начали находить общий язык.

«Необходимо помочь оппозиции более тесно сотрудничать друг с другом. Механизм технических консультаций оппозиции очень эффективен в создании основы для прямых переговоров. Среди оппозиции создается взаимное доверие, которого мы не видели еще два месяца назад», — подчеркнул эмиссар.

Также де Мистура заявил о своем желании принять участие в будущей встрече по сирийскому урегулированию в Астане.